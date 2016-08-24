Чебоксары, 24 августа, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Озабоченность темой социальной защиты населения проявили накануне парламентских выборов власти Чувашии. Глава республики Михаил Игнатьев на заседании правительства 24 августа отметил, что «температура в политической борьбе поднимается» и «отдельные политические партии вводят пенсионеров в заблуждение» — но объясняя, ещё сильнее всё запутал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 9 мая 2016 года, Чебоксары. На параде Победы

«Температура в политической борьбе»

«Температура в политической борьбе поднимается. И отдельные политические партии, политические деятели начинают вводить в заблуждение пенсионеров под лозунгом «Верните пенсию» и ряд других вопросов», — сказал Игнатьев, сообщив, что бюджетные средства на социальную поддержку возросли. Видимо, возросли вообще, без конкретизации и подробностей именно по «пенсионерской» теме: почему, несмотря на протест прокуратуры и проигранные суды, власти Чувашии продолжают настаивать на скандальном и антинародном решении о лишении выплат работающим ветеранам труда.

Глава Чувашии сослался на федеральную повестку, напомнив «для сведения» о том, что индексация пенсий будет заменена разовой денежной выплатой, и все «обязательства перед пенсионерами будут выполнены, здесь никаких других разговоров даже быть не может». Хотя «в то же время, цены на потребительском рынке выросли, услуги подорожали»: «На самом деле жизнь подорожала, это мы тоже прекрасно понимаем».

«Касаясь темы социальной защиты, прежде всего, наших малообеспеченных семей, других категорий. Хотя мы говорим, но всё-таки ситуация опять-таки непростая, люди реагируют психологически на все понятные и непонятные высказывания. Хочу довести информацию, о чём мы не только на уровне разговоров обсуждаем, а по нашим принятым решениям. В Чувашии на реализацию мероприятий в сфере занятости и социальной защиты предусмотрено 7,183 млрд рублей. Государственная поддержка оказывается по 63-м направлениям. Увеличение направленных средств на занятости и защиту составляет около 600 млн рублей. Касаясь всех тех вопросов, которые мы взяли на себя по нашим действующим государственным программам: они сполна будут исполняться», — объяснял Михаил Игнатьев.

По словам главы Чувашии, рост господдержки даже вырос: «И поддержка малообеспеченным семьям: мы сейчас дополнительно ещё предусмотрели 30 млн рублей. А так по году рост у нас составит 134% к уровню 2015 года». Других цифр Игнатьев не приводил, ограничившись только этими малопонятными данными, видимо, для разнообразной категории лиц.

Михаил Игнатьев выделил два направления в мерах социальной защиты. Это «компенсация проезда к месту проведения гемодиализа и обратно», что «очень важно», и компенсация расходов на капитальный ремонт жилья отдельным категориям граждан.

Что касается темы капремонта, то следует отметить, что решение о компенсации за капремонт для льготной «возрастной» категории граждан Чувашия приняла спустя несколько месяцев, а федеральный закон давал возможность сделать это с 1 января 2016 года.

Ясности от сказанного не прибавилось.

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Кто вводит смуту

ИА REGNUM поинтересовалось у чувашских политиков, кто конкретно вводит в заблуждение пенсионеров.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов предполагает, что Игнатьев кинул камень в сторону «Справедливой России», которая 23 августа в Чебоксарах провела серию пикетов против урезания социальных гарантий и возврата льгот отдельным категориям граждан. «Но ведь это власть принимала такие непопулярные законы, внося социальную напряжённость. Они хотят творить всё, что угодно, и чтобы ничего им за это не было. А «градус политической борьбы» начал расти после появления «двойников», снятия кандидатов через суды, истерии с открепительными талонам — за всем этим стоит административная машина. «Справедливая Россия» просто воспользовалась моментом», — говорит политик.

Владислав Солдатов также сообщил, что в Чувашии «власть действует «топорными, солдафонскими методами». «Сегодня в Канаше и Цивильске, среди бела дня, внаглую, у наших агитаторов отобрали пачки газет. Мы подали жалобу, подозреваем в этом местных чиновников. Вызвали полицию, идёт разбирательство. И кто после этого подогревает «температуру в политической борьбе»?», — говорит лидер чувашского отделения «Патриотов России».

По его словам, ещё одна жалоба ранее была подана от «нашего уполномоченного» члена ЦИК РФ на главу ЦИК Чувашии Александра Цветкова и главу Чувашии Михаила Игнатьева: «Дело касается телевизионного сюжета о прогнозе итогов выборов. Мало того, что подобными прогнозами они вводят смуту и усиливают политическое напряжение, так это ещё и существенное нарушение законодательства».

«Температуру в политической борьбе» подогревает и глава Чебоксар Леонид Черкесов, который «официально находится в отпуске», но по факту участвует в официальных мероприятиях, приёмах, праздниках: «Везде представляют его как главу Чебоксар. Не в отпуске же. А потом кто ему будет оплачивать эти рабочие дни?».

Депутат Госсовета Чувашии от «Справедливой России» Олег Николаев считает, что Михаил Игнатьев, не называя конкретно ни одну политическую партию, мог иметь в виду «всю оппозицию»: «Видимо, в данном случае речь идёт речь о любой оппозиционной партии. К сожалению, сегодня у действующего главы Чувашии любое критическое осмысление решений власти и озвучивание острых проблем вызывает только одну реакцию: всё сводится к «политизации». Эта универсальная и заезженная фраза применяется при любом поводе — вместо того, чтобы оперировать фактами, говорить аргументировано и конкретно, на языке цифр и фактов».

Недоумение у Олега Николаева вызывает критика в адрес оппозиции и обвинения в «политизации процесса», когда поднимается вопрос об урезании социальных льгот и гарантий после введения принципов адресности и нуждаемости. «Странно применять эту фразу, когда прокуратура (контрольно-надзорный орган власти) выходит с протестом в суд по поводу лишения выплат работающих ветеранов труда. Причём тут вообще оппозиция и политизация процесса?» — удивляется справоросс.

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Продолжая тему, Олег Николаев подчеркнул, что к ним до сих пор обращаются ветераны труда, лишённые выплат. Он напомнил, что в Чувашии без ежемесячных денежных выплат остались 30 тыс. ветеранов. По данным Минтруда, звание ветеранов труда РФ и Чувашии в регионе имеют 190 тыс. человек, в том числе «Ветеранами труда Чувашской Республики» являются 49 тыс. пенсионеров. Каждый пятый житель республики является пенсионером.

Кому урезали льготы

Напомним, с этого года в Чувашии оптимизировала социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и введя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения, в частности, касаются условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.

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Но самым скандальным стало решение о лишении ежемесячных выплат (1082 рубля) работающих ветеранов труда, за которых вступилась прокуратура Чувашии и выиграла первые суды. Прокуратура настаивает на том, что «введение различий, не имеющих объективного и разумного оправдания, для лиц, принадлежащих к одной и той же категории», нарушает «конституционный принцип равенства. Рассмотрение резонансного решения властей Чувашии продолжится в Верховном суде России. Участвовать в процессе и представлять интересы пенсионеров, оставшихся без денежной льготы, будет уже Генеральная прокуратура. «Нарушены права, как мы говорим, персонифицированной категории граждан. Это пенсионеры, которых мы должны защищать», — заявлял ранее прокурор Чувашии Сергей Легостаев, заверив, что «мы будем идти «до точки» в этом вопросе».

Напомним, 18 сентября в Чувашии пройдут выборы в Госдуму РФ и Госсовет республики.