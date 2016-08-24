Анкара, 24 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает агентство Menh News со ссылкой на Sky News.

Official White House Photo Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган. 2011

На встрече заявлены две главные темы. Стороны обсудят вопрос об экстрадиции исламского проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в причастности к провалившемуся госперервороту.

Заигрывания США с курдами вызывают резкую критику Анкары, поэтому второй темой станет обсуждение проблемы поддержки Вашингтоном курдской партии «Демократический союз» в Сирии.

Утром 24 августа турецкие войска под прикрытием американской авиации начали операцию на севере Сирии под кодовым названием «Щит Евфрата». На сирийской территории действует спецназ Турции. Своей целью Анкара объявила зачистку от террористов Джараблуса для прохода так называемой умеренной сирийской оппозиции.