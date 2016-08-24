Руза, Московская область, 24 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. После урагана, прошедшего в Московской области в ночь на 24 августа, у трех многоквартирных домов Рузского района оказалась сорвана кровля. Основной удар стихии пришелся на Волковское поселение. Несколько населенных пунктов остались без электричества. Об этом сообщается на официальном сайте администрации района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

По словам заместителя главы администрации Рузского района Артема Рыбакова, ураган не только сорвал крыши с жилых домов, но оставил без кровли местный водозаборный узел. Сейчас в районной администрации устанавливают сумму ущерба.

Напомним, в июле в Рузском районе прошел мощный ураган, в результате которого один человек погиб и двенадцать обратились за медицинской помощью. От разгула стихии тогда пострадало более двадцати многоквартирных домов. В течение почти недели в районе действовал режим ЧС.