Екатеринбург, 24 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения в отношении заместителя главы министерства по управлению государственным имуществом Артёма Богачёва. Он переведён под домашний арест на два месяца и один день, сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустая кмера СИЗО

«Артём Богачёв будет находиться под домашним арестом до 25 октября включительно. Ходатайствовала об изменении меры пресечения сторона защиты», — уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело в отношении сотрудников МУГИСО было возбуждено в конце апреля 2016 года. Спустя некоторое время были предъявлены обвинения главе МУГИСО Алексею Пьянкову, двум его заместителям Артёму Богачёву и Константину Никанорову и исполняющей обязанности руководителя исполнительной дирекции МУГИСО Карине Горностаевой. Их подозревают в получении взятки в размере более 31 миллиона рублей и растрате на 55 миллионов рублей.

Алексей Пьянков и Артём Богачёв были взяты под стражу и отправились в СИЗО. Константин Никаноров получил домашний арест, а Карина Горностаева написала подписку о невыезде и была временно отстранена от должности. В конце июня суд изменил меру пресечения в отношении главы МУГИСО и Алексей Пьянков был переведён под домашний арест.