Москва, 24 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия») направил запрос заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову в связи с сокращением маршрутов общественного наземного транспорта в столице.

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В запросе парламентарий просит Ликустова «дать разъяснение по возникшей проблеме и сообщить, какие меры планирует принять департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы для исправления ситуации с сокращением маршрутов».

В последнее время поступает большое количество обращений, в которых жители Москвы высказывают недовольство резким сокращением числа маршрутов, подчеркнул депутат.

«Граждане сообщают, что в связи с реализацией программы по реформированию системы маршрутных такси произошло сокращение фактически работающих и востребованных транспортных маршрутов без должной компенсации», — указал Старшинов.

В результате этого у жителей Москвы возникли «значительные трудности с передвижением по городу и ухудшилась транспортная доступность целых микрорайонов», подчеркнул депутат.