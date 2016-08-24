Тутаев, Ярославская область, 24 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области промышленное предприятие «Феникс» превысило допустимые нормы вредных выбросов в атмосферу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

В ходе проверки, проведенной Волжской региональной природоохранной прокуратурой, были отобраны пробы промышленных выбросов от литейного цеха завода по фенолу, формальдегиду, аммиаку и взвешенным веществам. В результате лабораторной экспертизы установлено превышение нормативов загрязняющих веществ по формальдегиду и взвешенным веществам.

В результате в отношении ООО «Феникс» и генерального директора завода возбуждены дела об административных правонарушениях. Заводу вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в конкретные сроки.