Красноярск, 24 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум. В Красноярске проходит Сибирский образовательный форум. Как сообщают организаторы мероприятия, перед стартом нового учебного года здесь презентуют последние новинки оборудования, мебели и методической литературы для детских садов, школ, творческих учреждений, техникумов и вузов.

Ferdinand I de Braekeleer. Награждение. 1869 г

Собственный корреспондент ИА REGNUM в Красноярске передает, что структура форума вполне отражает представление об образовании как сегменте глобального рынка. Здесь представлен широкий спектр товаров для школы: от канцелярских принадлежностей и школьной формы до всевозможных технических новинок, вроде интерактивных досок и цифровых лабораторий.

Сам образовательный процесс также, безусловно, представлен в виде товара. Различные учебные заведения (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, университеты) рекламируют свои услуги и методические наработки.

Как заявил в беседе с ИА REGNUM аналитик Данил Дмитриенко, вопрос о построении целостной системы образования, о выработке наиболее эффективных и универсальных методов обучения больше не стоит, поскольку в рыночном обществе критерием качества является прибыль. «Если эта методика или это техническое новшество пользуется спросом и приносит поставщику доход, то это и следует признать самым лучшим способом обучения. А получает ли в итоге ученик какие-то знания, учится ли он мыслить и понимать окружающий мир — это уже мало кого волнует», — сказал он.

Еще в феврале на Красноярском экономическом форуме российские идеологи рынка неоднократно декларировали необходимость привить российским педагогам «клиентоориентированное мышление». Согласно этой логике, школа должна стать местом, где ребенок приятно и беззаботно проводит время под присмотром «наставников».

Это также отражено в структуре Сибирского образовательного форума: детям и взрослым демонстрируют увлекательные электронные игрушки, обучают несложному рукоделию (оригами, плетению буддийских мандал и даже художественному оформлению макарон).

В программу включена и лекционно-дискуссионная часть, также отличающаяся пестротой и многообразием тем: от способов заполнения электронных журналов, до воспитания патриотизма в трехлетних детях.