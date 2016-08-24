Анкара, 24 августа, 2016, 13:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 августа, что у Вашингтона нет «оправданий» для того, чтобы не передавать Анкаре исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает Reuters.

По словам главы Турции, который выступил с речью в Анкаре, такое заявление он сделает на встрече с вице-президентом США Джо Байденом.

Эрдоган добавил, что Турция и США являются стратегическими партнёрами, а удерживание Гюлена не пойдет на пользу Вашингтону.

Напомним, официальная Анкара возлагает на исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ответственность за организацию попытки военного переворота, предпринятой частью вооруженных сил Турции 15−16 июля.