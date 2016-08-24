Улан-Удэ, 24 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Получателей пенсий в лишенном лицензии «БайкалБанке» просят поторопиться с выбором новой доставочной организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, ссылаясь на информацию республиканского отделения Пенсионного фонда РФ, пенсионеры, не изменившие способ доставки до 17 сентября 2016 года, выплату за сентябрь получат только в октябре.

Уточняется, что с 18 августа (с момента отзыва лицензии у «БайкалБанка») с заявлениями о смене доставочной организации в отделение ПФР по Бурятии обратились всего 2 647 пенсионеров из 7 555, получавших в нем выплаты. «В случае непредставления пенсионером нового заявления о доставке пенсии до 17 сентября доставочные документы за сентябрь оформляться не будут. Таким образом, при обращении после этой даты пенсия за сентябрь будет выплачена одновременно с пенсией за октябрь, то есть в октябре 2016 года», — подчеркнули в отделении.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «БайкалБанк» лишился лицензии. Соответствующий приказ Банк России издал от 18 августа. Причина — неисполнение «БайкалБанком» регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов Банка России.

Выплаты вкладчикам «БайкалБанка» должны начаться не позднее 1 сентября 2016. По оценкам бурятского экономиста Александра Янтранова, в банке «зависло около 5−6 млрд рублей средств населения».