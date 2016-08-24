Душанбе, 24 августа, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня, 24 августа, приняла проект закона «Об амнистии» на внеочередном заседании.

Gorigori Амнистия

На заседании присутствовали председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммади Шохиён и руководитель Управления исполнения наказаний Министерства юстиции Изатулло Шарифов. Законопроект был представлен генпрокурором страны Юсуфом Рахмоном.

По словам генерального прокурора, в проекте закона особое внимание уделено женщинам и несовершеннолетним.

Однако, как отмечает «Авеста», закон коснется не всех женщин. По словам Изатулло Шарифов, в отношении осужденной на 28 лет лишения свободы по делу об убийстве семьи из пяти человек Сарвиноз Рахматовой применять принятый закон в полной мере не следует из-за тяжести совершенного преступления. Начальник ГУИН предложил лишь сократить ей срок заключения.

Напомним, проект закона «Об амнистии» на рассмотрение нижней палаты таджикского парламента внес президент страны Эмомали Рахмон. Согласно закону, амнистия коснется порядка 12 тысяч человек: из тюрем выйдут более 3 тыс. заключенных, будут помилованы 4 тыс. осужденных условно и закрыты 5 тыс. дел, находящихся на стадии следствия.

Проведение масштабной амнистии в Таджикистане приурочено к 25-летию независимости страны. Ранее 10 тысяч человек были помилованы в 2014 г. в честь 20-летия Конституции Таджикистана.