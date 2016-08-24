Берлин, 24 августа, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Кинолента «Ученик» российского режиссера Кирилла Серебренникова включена в «длинный список» претендентов на ежегодную премию Европейской киноакадемии, об этом говорится на сайте премии.

Цитата из к/ф «Ученик». Реж. Кирилл Серебренников. 2016. Россия Педагоги

Сценарий фильма основан на пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга «Мученик». Главный герой драмы — школьник по имени Вениамин, который пытается бороться со злом и ложью, в которых погряз мир, с помощью веры в Бога.

В лонг-лист European Film Awards 2016 вошли 50 фильмов, среди которых ленты режиссеров Пола Верховена, Стивена Фрирза, Педро Альмодовара, Томаса Винтерберга. Премия присуждается за лучший европейский фильм года, наградами отмечают лучших режиссера, актера, актрису и сценариста.

Церемония награждения намечена на 10 декабря 2016 года. Являясь главной кинопремией объединенной Европы, European Film Awards считается альтернативой американскому «Оскару».