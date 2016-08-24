Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ 24 августа проводят оперативные мероприятия не только в офисе ОАО «Метрострой» в центре Санкт-Петербурга, но и в загородном доме главы этой компании Вадима Александрова в пригородном поселке Юкки и в квартире на Песочной набережной Петербурга, принадлежащей Николаю Александрову — сыну гендиректора «Метростроя», занимающему в компании пост заместителя гендиректора по экономике и финансам. Об этом сообщает издание правительства города «Петербургский дневник»

kaluga24.tv Сотрудник ФСБ

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в региональном УФСБ, сотрудники спецслужбы работают в офисе ОАО «Метрострой» в рамках уголовного дела, которое ведет Следственный комитет. В свою очередь, в «Метрострое» отметили, что силовики пришли к ним в 10 утра и до сих пор остаются в офисе, однако это не повлияло на нормальную работу дирекции предприятия.

По данным издания «Деловой Петербург», прибыв в офис «Метростроя» в сопровождении спецназа, сотрудники ФСБ «направились сразу же в кабинеты начальства, в том числе и к главе «Метростроя» Вадиму Александрову».

Как предполагает интернет-газета «Фонтанка.ру», следственные действия связаны с изучением схемы вывоза грунтов со строящихся станций метрополитена.

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Как известно, 19 августа Смольный заключил с «Метростроем» контракты на достройку стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга на сумму 7,8 млрд рублей. Глава «Метростроя» Вадим Александров 23 августа на пресс-конференции пообещал, что стадион будет достроен в срок, до конца текущего года.

Пока нет никаких данных о том, что идущие сегодня обыски могут быть связаны со стадионом.