Вашингтон, 24 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол, поздравляя жителей Украины с Днем независимости, дважды опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook неправильный флаг страны.

Цитата из м/ф «Бивис и Баттхед уделывают Америка». Реж. Айветт Каплан, Майк Джадж. США. 1996 Американские эрудиты

Сначала экс-дипломат разместил под поздравлением желто-черный флаг, а после загрузил изображение, где цвета желто-голубого полотнища были не на своих местах.

Чуть позже, благодаря подписчикам, Макфол все же разместил правильный флаг страны. Бывший посол извинился за произошедшее перед жителями Украины, сославшись на то, что фото украинского флага размещал из дома.

«Извините, я пытался опубликовать флаг Украины из дома и обидел многих неверным цветом или перевернутым фото», — написал экс-дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа на Украине празднуется 25-я годовщина Дня провозглашения независимости. В этот день в 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.