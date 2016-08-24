Анкара, 24 августа, 2016, 12:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 августа, что операция армии страны в Сирии направлена не только против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и против курдских вооруженных формирований, сообщает Agence France-Presse.

«С 4:00 утра [по местному времени] наши войска начали операцию против террористических группировок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и [курдской партии] «Демократического союза» (PYD), которые угрожают нашей стране на севере Сирии», — заявил глава государства в ходе речи в Анкаре.

Эрдоган также добавил, что этот шаг направлен на то, чтобы «положить конец» проблемам на границе, после того как приграничные регионы Турции подвергались неоднократному обстрелу со стороны боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также был совершен теракт в городе Газиантеп, где смертник подорвал себя во время празднования свадьбы, убив 54 человека.

«Мы сказали «с нас хватит», необходимо положить этому конец. Этот процесс начался в 4:00 утра. Эту проблему нужно решить», — отметил Эрдоган.

«Никто не может смотреть на вопрос Сирии в отрыве от внутренних дел Турции», — подчеркнул он, добавив, что из-за гражданской войны в соседней стране Турция стала жертвой ряда терактов. «Путь к разрешению проблемы с терроризмом лежит через разрешение проблем в Сирии и Ираке… Турция преодолеет угрозы, исходящие из Сирии».