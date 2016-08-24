Новосибирск, 24 августа, 2016, 12:58 — ИА Регнум. До конца года курс доллара к рублю будет находиться в диапазоне 63−68 рублей. Влияние на курс будут оказывать цены на нефть, а также исполнение бюджета РФ. Индекс доллара до конца года будет находиться вблизи текущих значений, поэтому резких изменений на валютном рынке не ожидаю, заявил ИА REGNUM ведущий специалист АЛОР БРОКЕР Евгений Корюхин, делая экономические прогнозы на ближайшие месяцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Корюхин подчеркивает, что ослабление рубля сказывается негативным образом на потребителях импортных товаров, и в этом случае, с точки зрения потребления, не стоит ожидать его роста. А вот те граждане, которые участвуют в производственных секторах, связанных с импортозамещением, должны чувствовать себя более уверенными, так как спрос на продукцию, которую они выпускают, будет стабильным.

«Жители Новосибирской области находятся точно в таком же положении, как жители любой другой области России. Они получают доходы в рублях и тратят их в соответствии со своими возможностями. С точки зрения экономики Новосибирская область демонстрирует умеренные темпы экономического роста — в пределах 1%, этому способствует сложившийся научно-промышленный потенциал области, выгодное географическое положение и разумная административная политика власти», — заявил эксперт, отметив, что жители России, как никто другой, знают, как лучше себя защитить от финансовых проблем.

«Череда волн социально-экономических потрясений конца 80−90-х годов позволила выработать иммунитет к кризисным явлениям в экономике. Уровень официальной безработицы в стране 5,3% — это ниже, чем в Европе, и несмотря на волатильность курса рубля в последние годы, все-таки острой социальной напряженности в обществе нет. Методы защиты можно охарактеризовать следующей фразой: «Больше зарабатывать, разумно тратить, выгодно сберегать».

Евгений Корюхин считает, что о сокращениях на предприятиях и организациях говорить преждевременно. «В Новосибирской области уже на протяжении многих лет складывается стабильная ситуация с рабочими местами и уровень безработицы один из самых низких по стране, не превышает 1,5%», — подчеркивает он.

Если же говорить о доходах в ближайший год, то, по словам эксперта, с учетом последних внутриэкономических тенденций, экстенсивно через индексацию инфляции они расти не будут, но если говорить о выходе и улучшении ситуации, то «безусловно, должен происходить рост производительности труда, тогда можно будет говорить об улучшении ситуации».

«Российская экономика до конца года будет восстанавливать темпы роста после снижения в первом полугодии, этому будет способствовать рост промышленных секторов связанных с импортозамещением, и эффект от девальвации рубля последних лет», — говорит эксперт.

О том, стоит ли беспокоится о своем положении тем, кто и зарплату получает в рублях, и не имеет валютных вложений и накоплений, собеседник ответил, что «все зависит от целей каждого человека». «Если цель — сохранить средства от девальвации, то до конца года риск снижения курса, на мой взгляд, ограничен 68 рублями за доллар. Что касается цен, то сначала года уровень инфляции в годовом выражении составил 7,2%, по итогам 2015 года инфляция составила 9,8%, при этом темпы инфляции снизились в два два раза, а цель по уровню инфляции у ЦБ РФ установлена в 4%. И на сегодняшний день, мы не видим предпосылок для возобновления роста цен, даже если произойдет уже традиционное в последнее годы ослабление рубля».