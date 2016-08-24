Москва, 24 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Возвращение рекламы и алкоголя на телевидение и в интернете, с одной стороны, усугубит и без того тяжелую ситуацию с алкоголизмом в России, а с другой — поспособствует ухудшению конкурентоспособности отечественных фармацевтических производителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

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«У нас специально страну спаивают. На душу населения приходится 15 литров спирта в год — только официально. А по версии Всемирной организации здравоохранения 10 литров — уже критическая доза», — заявил Нилов.

ЛДПР категорически против любой рекламы алкоголя, подчеркнул парламентарий: «Мы вносили поправки о запрете, мы были возмущены тем, что исподтишка год назад во втором чтении разрешили все-таки рекламу шампанского и вин, а также рекламу пива, обосновывая это проведением Чемпионата мира в 2018 году».

«Нельзя идти на поводу у коммерсантов, потому как следуя этой логике можно тогда разрешать рекламу оружия, проституции, наркотиков. Это будет приносить деньги бизнесу, но это будет уничтожать наше общества», — подчеркнул Нилов.

ЛДПР также последовательно выступает против рекламы лекарственных средств и ранее вносила соответствующий законопроект, продолжил он.

«Наши отечественные лекарственные средства и так не рекламируются — на это у коммерсантов нет денежных средств. Зато рекламируются зарубежные аналоги, которые, во-первых, стимулируют самолечение, а во-вторых, продаются порой бесполезные лекарства, которые даже не являются лекарствами, а обычными биодобавками. А третье — стоимость импортного аналога от отечественного отличается в десятки раз», — заявил депутат.

В связи с этим необходимо стимулировать нашу отечественную фармацевтическую промышленность, уверен парламентарий, а заодно «разобраться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), которая защищает импортных производителей, когда утверждает единый перечень лекарств и их цен» — сказал в заключение Нилов.

В администрации президента РФ обсуждалась «дорожная карта» Института развития интернета (ИРИ), представители которого предложили внести поправки в закон «О рекламе», допускающие показывать в интернете и на телевидении ролики с рекламой алкоголя и лекарств, отпускаемые по рецепту, с 23:00 до 7:00, пишут «Известия».