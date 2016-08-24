Москва, 24 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчленённого трупа мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

ALTEREGOINTELIGENCIA Мешки с мусором

«По данным следствия, 22 августа 2016 года на перегрузочной площадке для мусора, расположенной в деревне Кузнецово поселения Норофоминское города Москвы, в полиэтиленовой сумке были обнаружены фрагменты тела неизвестного мужчины», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (статья 105 УК России). В рамках расследования будут проведены медико-криминалистическая и судебно-медицинская экспертизы.