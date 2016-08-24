Ярославль, 24 августа, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Специалисты Ярославльстата выделили 2 противоположных вектора экономики Ярославской области: рост производства и снижение реальных доходов людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве по итогам статистики за 7 месяцев 2016 года.

ИА REGNUM Ярославль

«Это две разнонаправленные тенденции. Если в промышленном производстве рост очень заметный — 105,2%, то в сельском хозяйстве уже не такой заметный, но тем не менее 0,3% прирост. Даже если учесть, что в прошлые годы был рост 6%, а сейчас это замедление. Очевидной причины на поверхности нет. Положительная динамика в строительной деятельности. Объем работ существенно увеличен, во многом благодаря большим объемам выполняем китайскими специалистами на объекте в Тенино (китайская компания возводит там ТЭЦ — ИА REGNUM ). Ввод жилых домов снизился на 1,5 процента. Положительная динамика в обороте питания, Может это наплыв туристов. Положительная динамика наблюдается и в заработной плате» — резюмировала заместитель руководителя Ярославльстата Любовь Татаринова.

При этом в Ярославльстате говорят, что реальные доходы населения снижаются.

«Номинальные доходы у нас в области выросли на 6%. А вот реальные у нас не растут — падение на 3%. Реальная исчисляется из расчета инфляции, что на эти деньги можно купить. Рост экономики не может компенсировать снижение реальных зарплат и доходов. Впрочем, обнадеживает то, что в прошлом году падение реальной зарплаты было 11%, сейчас ее падение замедляется», — рассказала зам руководителя Ярославльстата.