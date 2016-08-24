Анкара, 24 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Свыше десяти турецких танков пересекли границу с Сирией после того, как территория, контролировавшаяся боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), была подвергнута обстрелу, сообщает 24 августа «Би-би-си».

Natan Flayer Турецкий танк

В области Джараблус, где проходит спецоперация вооруженных сил Турции, около 70 целей были уничтожены ракетными и артиллерийскими ударами, еще 12 позиций были поражены турецкой авиацией. По данным агентства, наступление турецких военных также ставит целью не допустить закрепления курдских сил на сирийской границе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 24 августа вооруженные силы Турции приступили к операции «Щит Евфрата», направленной против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), находящихся в приграничных районах Сирии.

Жители близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.