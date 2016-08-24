Красноярск, 24 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Российским подросткам угрожает нашествие суицидальных сект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель сибирского представительства Международной академии исследования лжи Сергей Аксютенко.

Прянишников Илларион. Дети на рыбалке. 1882

В ходе семинара «Антивербовка, или Как защитить молодежь», который состоялся в Красноярске в рамках Сибирского образовательного форума, он предупредил педагогов об опасности вербовки подростков в террористические формирования и тоталитарные секты. По словам Аксютенко, если ранее возраст риска начинался с 16 лет, то теперь уже стоит опасаться и за четырнадцатилетних детей. Особенной опасности подвергаются подростки из глубинки — небольших населенных пунктов или городских окраин, заявил он.

На вопрос ИА REGNUM о том, какие именно деструктивные организации вербуют молодежь, Аксютенко ответил: «Речь идет о вербовке молодежи в террористические организации, например, в ту же самую ИГИЛ (запрещена в РФ), в преступное сообщество и в различные секты. Все они ведут активную работу по вербовке молодежи, это факт».

Он также заявил, что причины молодежного суицида следует также искать не в моральной деградации общества, упадке культуры, пропаганде насилия или отсутствии социальных лифтов, а в деятельности злонамеренных психологов-манипуляторов. «Сейчас по всем крупным городам пошла волна по мотивировке к самоубийству молодежи. Это факт, и мы об этом говорим», — заявил Аксютенко, однако не уточнил, кому и зачем придет в голову массово доводить подростков до самоубийства.

После описания ситуации в мрачных красках он прорекламировал услуги своей организации.

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Напомним, скандал, связанный с так называемыми группами смерти в социальных сетях, разгорелся весной этого года. Выяснилось, что пользователь под псевдонимом Ева Рейх размещал в интернете информацию, подталкивающую несовершеннолетних к самоубийству. Подстрекательницей к суициду оказалась 13-летняя школьница из Омска. Девочка подтвердила, что, «играя, вела переписку в социальных сетях со многими участниками, в том числе на суицидальную тематику». Этим случаем занялись следователи.

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Были ли случаи суицида среди детей, общавшихся с Евой Рейх, точно неизвестно. Однако, по сообщениям омских СМИ, с начала года в регионе было зафиксировано восемь попыток детского суицида, три из которых закончились смертью подростков.