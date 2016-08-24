Москва, 24 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Кремле подтвердили проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующая информация была размещена на сайте Кремля 24 августа.

archive.government.ru Владимир Путин и Роберт Фицо. 2009

«Двадцать пятого августа состоится встреча Владимира Путина с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо», — говорится в сообщении.

Стороны намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные международные темы.

Напомним, ранее сообщения о планируемой встрече Владимира Путина со словацким премьером появились в СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.