Кремль подтвердил встречу Путина с премьер-министром Словакии
Москва, 24 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Кремле подтвердили проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Соответствующая информация была размещена на сайте Кремля 24 августа.
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Владимир Путин и Роберт Фицо. 2009
«Двадцать пятого августа состоится встреча Владимира Путина с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо», — говорится в сообщении.
Стороны намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также актуальные международные темы.
Напомним, ранее сообщения о планируемой встрече Владимира Путина со словацким премьером появились в СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.