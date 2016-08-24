Москва, 24 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. 23 августа в 15:00 по мск в России зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 116 085 МВт. Новое значение на 963 МВт превысило показатель летнего исторического максимума, зафиксированный 27 июня 2016 г. в 14:00 по мск, сообщили в ОАО «Системный оператор ЕЭС».

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Превышение максимального значения потребления мощности, достигнутого в июне, также фиксировалось 21 и 22 августа.

Основной причиной роста потребления мощности стало влияние высокой температуры наружного воздуха, установившейся одновременно в большинстве регионов России. В период с начала августа ее значение в среднем было выше климатической нормы на 3,5 ºС.

Абсолютный максимум потребления мощности в ЕЭС России был достигнут 21 декабря 2012 года в 10:00 по мск при среднесуточной температуре воздуха — 22,5 ºС. Он составил 157 425 МВт.