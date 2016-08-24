Эрдоган: ЕС не перевел Анкаре обещанных по соглашению о мигрантах средств
Анкара, 24 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 августа, что Евросоюз еще не предоставил Анкаре €3 млрд, обещанных по миграционному соглашению между Анкарой и Брюсселем, сообщает Reuters.
С таким заявлением глава Турции выступил в ходе речи в столице страны.
Напомним, миграционное соглашение между ЕС и Турцией было заключено в марте 2016 года с целью сокращения нелегальной миграции на территорию стран-членов ЕС.
В соответствии с условиями договора Анкара брала на себя обязательства предотвращать нелегальную миграцию со своей территории, а также забирать тех нелегально прибывших в ЕС мигрантов, которые не смогли добиться предоставления им статуса беженца.
В обмен на помощь в разрешении кризиса с мигрантами Евросоюз должен был предоставить Анкаре финансовую помощь, а также брал на себя обязательства по возобновлению переговоров о предоставлении гражданам страны безвизового режима.
В то же самое время должен был быть возобновлен процесс включения Турции в страны-члены ЕС. Камнем преткновения в либерализации визового режима для Анкары стали антитеррористическое законодательство, принятое в Турции, а также реакция официальных властей страны на попытку переворота 15−16 июля.
Из-за нежелания ЕС выполнять свои обязательства власти Анкары неоднократно высказывались о возможности выхода из миграционного соглашения.