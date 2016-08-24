Анкара, 24 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 24 августа, что Евросоюз еще не предоставил Анкаре €3 млрд, обещанных по миграционному соглашению между Анкарой и Брюсселем, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Турции выступил в ходе речи в столице страны.

Напомним, миграционное соглашение между ЕС и Турцией было заключено в марте 2016 года с целью сокращения нелегальной миграции на территорию стран-членов ЕС.

В соответствии с условиями договора Анкара брала на себя обязательства предотвращать нелегальную миграцию со своей территории, а также забирать тех нелегально прибывших в ЕС мигрантов, которые не смогли добиться предоставления им статуса беженца.

В обмен на помощь в разрешении кризиса с мигрантами Евросоюз должен был предоставить Анкаре финансовую помощь, а также брал на себя обязательства по возобновлению переговоров о предоставлении гражданам страны безвизового режима.

В то же самое время должен был быть возобновлен процесс включения Турции в страны-члены ЕС. Камнем преткновения в либерализации визового режима для Анкары стали антитеррористическое законодательство, принятое в Турции, а также реакция официальных властей страны на попытку переворота 15−16 июля.

Из-за нежелания ЕС выполнять свои обязательства власти Анкары неоднократно высказывались о возможности выхода из миграционного соглашения.