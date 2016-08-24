Ярославль, 24 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. План развития региональной медицины правительство Ярославской области будет разрабатывать вместе с руководителями медучреждений и врачами. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, об этом заявил врио губернатора Дмитрий Миронов.

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Актуальные проблемы ярославского здравоохранения обсуждались 23 августа после визита нового главы региона в клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева. Дмитрий Миронов остался доволен оснащением операционных в отделении микрохирургии кисти, реконструктивной и пластической хирургии.

Отделение микрохирургии кисти ярославской больницы им. Н.В. Соловьева, единственное в стране, имеет лицензию на пересадку донорских верхних конечностей. В 2014 году оно получило международную аккредитацию и статус Европейского центра микрохирургии и хирургии кисти. Здесь проводятся плановые и экстренные операции людям с травмами и заболеваниями верхних конечностей. На проведение ремонта и оснащение отделения выделено порядка 30 млн рублей, подчеркнул врио губернатора Ярославской области.

В результате ремонта три операционных зала переоборудованы в модульные операционные, оснащенные уникальной техникой с ламинарными воздухораспределителями. Обновленные помещения полностью соответствуют всем современным требованиям. Их использование позволит повысить количество операций и сократить очередь пациентов на плановое лечение, отмечают в правительстве Ярославской области.

«Приоритетная задача для правительства Ярославской области — это обеспечение населения качественными медицинскими услугами. Впечатления от отделения микрохирургии кисти, в котором мы сегодня побывали, очень хорошие. Это прорыв. И главная ценность этого лечебного учреждения — врачи и медицинский персонал, которые трудятся для того, чтобы обеспечить здоровье граждан. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим развивать медицину в Ярославской области», — прокомментировал Дмитрий Миронов.

Между тем, помимо развития высокотехнологичной помощи, которая, как отмечают специалисты, в регионе получает неплохое финансирование, в ярославском здравоохранении немало действительно важных проблем, требующих решения уже сегодня. В частности жители Ярославской области жалуются на отсутствие льготных лекарств, в том числе жизненно важного для онкобольных людей Герцептина. Также ярославцы отмечают труднодоступность первичной медицинской помощи.