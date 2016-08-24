Симферополь, 24 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Теплосети Крыма готовы к зиме на 65%: подготовлено 558 котельных и 122 центральных тепловых пунктов, тогда как всего на полуострове 846 котельных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.

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«На сегодняшний день для работы в зимних условиях подготовлено 7409 жилых домов (51% от плана) и 753 км тепловых сетей (64% от плана). Подготовка объектов к работе в осенне-зимний период осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утверждённым распоряжением правительства Крыма от 14 июня 2016 года № 605-р», — проинформировали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году к 28 октября на полуострове запустили в работу 556 котельных из 846, что составляло 65%.

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