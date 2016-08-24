Киев, 24 августа, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Начиная с весны 2014 года, свыше 2,5 тыс. украинских военнослужащих погибли в ходе военного конфликта в Донбассе, об этом 24 августа заявил президент страны Петр Порошенко в ходе выступления на параде, посвященном Дню независимости Украины.

pixabay.com Кладбище

«Оглядываясь назад на более чем два года войны, можно уверенно утверждать, что врагу не удалось реализовать ни одной стратегической задачи, и он не смог поставить Украину на колени. За это и погибли 2504 наших воина», — отметил Порошенко.

Глава государства добавил, что три четверти украинских военных — это служащие по контракту. По его словам, за два года в зону военного конфликта были направлены около 300 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года Луганская и Донецкая Народные Республики объявили о своей независимости от Киева. В апреле руководство страны приступило к военной операции против республик.

Читайте также: Четверть века деградации: некоторые итоги украинской «независимости»