Мурманск, 24 августа, 2016, 12:16 — ИА Регнум. 71 здание появится в Мурманской области в рамках проекта по возведению радиолокационной станции дальнего обнаружения системы предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили Северо-Западном главном управлении Спецстроя России.

mil.ru РЛС системы предупреждения о ракетном нападении

«Сейчас на месте строительства радиолокационной станции под Оленегорском Северо-Западное главное управление Спецстроя России завершает земляные работы: устройство временного дорожного полотна и подготовку оснований свайного поля, а также комплекс буровзрывных работ, — отметили в ведомстве. — Ведётся поставка материалов на объект. В настоящее время на строительной площадке работают 54 единицы специализированной техники».

По данным Спецстроя, работы на объекте ведутся с весны 2016 года."В рамках госконтракта нам предстоит выполнить проектирование и возвести 71 здание и сооружение, — отметили в организации. — На текущий год перед управлением стоит целевая задача — подготовить фундаменты под инженерный комплекс и под комплекс быстровозводимых модулей. Также необходимо обеспечить устройство площадок хранения изделий и монтажа специализированного оборудования, проложить около пяти километров дорог».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время МЧС России совместно с Роскосмосом и другими структурами развивает комплексную систему космического мониторинга для прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Об этом во время своего визита в Мурманск заявил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

По словам Пучкова, челябинский метеорит со всей очевидностью доказал актуальность и важность большой и серьёзной проблемы. По словам министра, «сегодня человечество не имеет технологий, которые позволили бы мониторить на 500 тысяч километров, миллион километров небесные тела, которые перемещаются с космическими скоростями и имеют небольшие размеры, но представляют потенциальную угрозу для Земли».