Рига, 24 августа, 2016, 12:15 — ИА Регнум.



STRONG.VICTORY Флаг Латвии

Известный оппозиционный латвийский политик, правозащитник и общественный деятель, постоянный автор ИА REGNUM Илларион Гирс 3 мая 2016-го уехал из Латвии в Россию. Переезд был вызван риском ужесточения преследования за его деятельность в защиту интересов русских латвийцев.

В настоящий момент Гирс в Латвии проходит по трём политически мотивированным уголовным процессам. На 6 сентября 2016-го в Лиепае назначено начало судебного разбирательства по уголовному обвинению Гирса за его противление исторической догме латышско-этнократического истеблишмента: они прописали в законе, что в советское время в Латвии якобы имел место «геноцид латышей», а Гирс законом этим пренебрёг, громко напомнив, что вместо геноцида латыши в советское время были на пике своего развития и благополучия.

В связи с предстоящим Гирсу судебным разбирательством ИА REGNUM недавно напомнило об обстоятельствах, в силу которых рассчитывать на справедливый суд Гирсу в современной Латвии едва ли приходится. Вслед за нами вопросом возможности беспристрастности суда в деле Гирса задался и латвийский информационный портал Baltnews.lv, и мнения наши совпали — возможность такая есть, но на грани фантастики. А латвийскую действительность единственному из ныне задавшихся этим вопросом латвийских СМИ ясно представила латвийская правозащитница Елизавета Кривцова, безусловно признав, что «рассчитывать на справедливое разбирательство в таком деле достаточно сложно». «С точки зрения защиты прав Гирсу лучше не надо приезжать на суд, а нужно пытаться оспаривать инкриминируемые ему действия, находясь в России», — сказала Кривцова. Нелицеприятно для местной правоохранительной системы по делу Гирса в ответ на просьбу Baltnews. lv высказался и один из наиболее свободомыслящих и смелых учёных деятелей современной Латвии Сергей Крук. «То, что такие дела, в которых нет состава преступления, доходят до суда, вызывает неприятные мысли. Печально, что Полиция безопасности проявляет излишнюю инициативу, и никто не хочет взять на себя ответственность и указать, что заведение явно идеологических дел недопустимо в демократическом государстве», — сказал Крук, который первым в современной Латвии получил докторскую степень в области коммуникационных наук (Dr. sc. inf.) за границей, защитив в Сорбонне (Université Panthéon-Assas) диссертацию о латвийской политической культуре и коммуникации, и продолжающий свои исследования в этой области.

Продолжая развитие этой общественно и международно важной темы, ИА REGNUM предлагает вниманию читателей выдержки из правозащитного заключения Латвийского комитета по правам человека (ЛКПЧ) от 24 марта 2016 года относительно отношения властей Латвии к Гирсу. Содержание четырёхстраничного заключения на английском языке свидетельствует, что ЛКПЧ весьма детально и документально информирован по множеству эпизодов преследования Гирса за его деятельность в Латвии. В целом, по мнению ЛКПЧ, «вышеописанные уголовные дела характеризуются очевидной неадекватностью предъявленных обвинений и следственных действий реальным деяниям Гирса. Они направлены на запугивание обвиняемого, создание реальных препятствий для его общественной и профессиональной деятельности (до начала уголовного преследования Гирс был практикующим юристом с обширной клиентурой)». Итоговая же часть этого заключения такова: «Зная подход судебной власти Латвии к политическим делам, мы полагаем, что у господина Гирса есть основания получить политическое убежище за рубежом из-за происходящего гонения на него и весьма обоснованного опасения будущего усиления гонения за его политическое мнение и мирное участие в организациях и общественной деятельности в оппозиции определённой политике в современной Латвии».

Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) является старейшей латвийской ныне действующей правозащитной организацией, основанной в 1992 году (сайт организации — www.lhrc.lv). Сам ЛКПЧ добился от властей официальной регистрации в Латвии только в результате вступления в FIDH (Международная федерация за права человека), одно из крупнейших и авторитетнейших правозащитных объединений в мире (сайт федерации — https://www.fidh.org/ru/).

Учитывая наблюдаемое в последнее время в Латвии нагнетание русофобии и усиление репрессивности латышско-этнократических властей по отношению к представителям русского сообщества страны, возвращение Иллариона Гирса сейчас в Латвию представляется едва ли совместимым с его правом на личную безопасность и свободу от преследования за его вполне правомерные политические убеждения, свободу совести и слова. Его гарантированно свободное положение в России с позиции объективных интересов русского сообщества Латвии представляется более полезным, чем его нахождение во власти латышской этнократии.