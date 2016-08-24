Варшава, 24 августа, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Прокуратура польского города Перемышль на основании заявления патриотической Ассоциации защитников Орлят Перемышля возбудило уголовное дело по факту публичного оскорбления Польской Республики, а также популяризации символики ОУН-УПА (запрещены в России). Как передает Nasz Dziennik, речь идет об инцидентах, зафиксированных во время шествия украинцев в Перемышле 26 июня этого года.

В.Дени, Н.Долгоруков. Каждый удар молота — удар по врагу! 1941

Манифестация украинцев была ими подана как марш памяти сечевых стрельцов Украинской Галицкой Армии, сражавшихся в годы 1918−1920 годы под руководством Симона Петлюры в союзе с маршалом Юзефом Пилсудским. Но де-факто эти акции используются для продвижения идеологии бандеровцев с помощью демонстрации символики и цветов ОУН-УПА (запрещены в России).

В частности, 26 июня во время шествия с участием около 1,5 тысяч человек, в том числе ветеранов УПА (запрещена в России), украинский оркестр играл гимн УПА (запрещена в России) и звучали антипольские лозунги, типа «Еще Польша не погибла, но погибнуть должна». Более того, один из манифестантов носил медаль с изображением палача поляков — Романа Шухевича. А другой украинец был одет в футболку в красно-черных тонах с символикой ОУН-УПА (запрещены в России). Представители патриотических польских организаций попросили этого человека снять футболку, но в ответ получили враждебную реакцию.

И только после заявления Ассоциации защитников Орлят Перемышля прокуратура наконец сочла возможным возбудить дело об оскорблении поляков и пропаганды украинского национализма по статье 133 Уголовного кодекса Польши, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.