Брянск, 24 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Уставной капитал ОАО «Корпорация развития Брянской области» увеличился до 6,8 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, постановление о выделении 1,8 млн рублей подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Mezenmir Деньги

Деньги будут выделены департаменту финансов за счет программы мероприятий «Субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство для собственных нужд производственных зданий или приобретение оборудования».

ИА REGNUM напоминает, что ОАО «Корпорация развития Брянской области» было образовано в 2012 году в целях привлечение инвестиций, стимулирования инвестиционной деятельности, а также извлечения прибыли. Единственным учредителем общества является департамент экономического развития Брянской области.