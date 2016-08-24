Красногорск, 24 августа, 2016, 12:31 — ИА Регнум. В Орехово-Зуевском районе Московской области были обнаружены краснокнижные грибы — березовик розовеющий (или окисляющийся) и паутинник фиолетовый. Как отмечают специалисты, грибы пригодны в пищу, но из-за малочисленности, их сбор в Подмосковье запрещен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

TomaszProszek Грибы

Редкие грибы были найдены биологами в ходе мониторинга территории проектируемого заказника «Арюшина гора» в Орехово-Зуевском районе.

По словам главы минэкологии Московской области Александра Когана, раньше на территории это района Подмосковья эти грибы не встречались, а березовик был впервые найден на востоке области.

«Паутинник фиолетовый — небольшой гриб с удивительной яркой окраской. Чаще всего он растет вблизи болот, поэтому его иногда называют приболотником фиолетовым. Березовик розовеющий отличается от других видов подберезовиков красивой «мраморной» окраской шляпки. На разрезе его мякоть сначала розовеет, а затем принимает голубоватый оттенок», — пояснили эксперты министерства.

Оба вида грибов съедобны, но особый режим охраны запрещает их сбор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году сотрудникам минэкологии удалось найти редкого обитателя водоёмов — подкаменщика обыкновенного, гриб гиропорус синеющий, растения ежовик коралловидный и многорядник Брауна, а также место гнездовья чёрного аиста. В 2016 году были обнаружены редкие представители пресноводных животных — взрослые особи ручьевой миноги. Затем была найдена редкая орхидея под названием венерин башмачок. Всего в 2016 году в разных районах области удалось найти не менее 40 редких видов животных и не менее 60 уникальных представителей растительного мира.