Москва, 24 августа, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Американское руководство управляет украинскими властями в ручном режиме. Об этом 24 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы знаем, что господин Джозеф Байден звонит на Украину как себе домой, по несколько раз в неделю, дает указания. Это только звонки, о которых официально сообщается. Могу точно сказать, что большее количество звонков вообще не предается огласке с точки зрения официальных контактов Украины. Ситуация управляется в ручном режиме», — сказала Захарова в эфире Life Звук.

По её словам, данные шаги были бы логичными, если бы Вашингтон требовал от Киева выполнения «Минских соглашений», но как только речь заходит об ответственности за срыв оных, «никто не угрожает, что будут остановлены транши или отозваны деньги».

Напомним, ранее в интервью электронной версии издания Atlantic вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что США требовали от Украины уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. В противном случае США угрожали Киеву невыдачей кредита в 1 миллиард долларов.