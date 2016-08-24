Киев, 24 августа, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Власти Украины намерены вернуть под свой контроль Донбасс и Крым политико-дипломатическим путем. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе парада по случаю Дня независимости Украины в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Отдельно хотел бы поздравить с праздником Независимости, и это очень важно, украинских патриотов в … Крыму и на … Донбассе», — отметил глава государства.

При этом Порошенко добавил, что борьба за возвращение жителей Донбасса и Крыма в Украину ведется.

«Дорогие мои, мы вас любим, мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину, — сказал президент. — И подчеркиваю, делаем это политико-дипломатическим путем, потому что думаем о вас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 г. ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от киевской власти территориями. В ответ на это представители Киева, пришедшие к власти после государственного переворота, объявили о начале «антитеррористической операции» на территории Донбасса.

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