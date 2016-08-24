Тверь, 24 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В Тверской области охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием планируется довести до 75%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 24 августа.

Александр Любимов. Урок музыки. 1939

Сегодня в Тверской области в сфере дополнительного образования действуют 180 организаций, 166 из них — государственные и муниципальные, 14 — негосударственные. Наиболее востребовано физкультурно-спортивное направление, художественное творчество.

Правительство Тверской области рассмотрело межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей. Он включает семь разделов.

В числе основных направлений — воспитание подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу системы духовно-нравственных ценностей.

По словам исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени, подобное направление до 15 сентября должно быть содержательно расписано: «Необходимы конкретные мероприятия с конкретными показателями. Это может быть бесплатное посещение музеев, мест боевой славы, поездки, игры «Зарница» за счет бюджета Тверской области, чтобы молодежь была занята полезным делом, высоко моральным».

Большая роль отводится правовому просвещению. «Нужно прививать правовую грамотность и ответственность, чтобы дети понимали — это обязанность граждан соблюдать законодательство, чтобы с юных лет они были законопослушными людьми. Задача — внедрять правовую культуру», — заявил Игорь Руденя.