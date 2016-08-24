Хельсинки, 24 августа, 2016, 12:07 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

Полиция Финляндии арестовала гражданина Ирака, который, как считают правоохранительные органы, участвовал в организованной боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ) массовой казни военнослужащих Ирака в 2014 году, сообщает Reuters.

По данным Следственного бюро Финляндии, 24-летний задержанный, который въехал на территорию страны в августе 2015 года, с высокой долей вероятности был членом «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) или другой радикальной группировки.

Правоохранительные органы подозревают его в причастности к казни военнослужащих-шиитов на базе Кэмп Спичер, расположенной на севере от иракской столицы. До 1,7 тыс. военных, которые бежали с этой базы, было казнено боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ) в 2014 году.

Полиция Финляндии также ведет следствие против двух выходцев из Ирака, которые расстреляли 11 безоружных пленных в Кэмп Спичер, что было заснято на видео исламистами из террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).