Воронеж, 24 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Воронеже возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Михаил Усов 24 августа.

ru.torange.biz Шаурма

Дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, подозреваемым по нему проходит 41-летний гражданин Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 11 по 12 июня в больницу поступили 19 человек с симптомами отравления. Выяснилось, что все они накануне ели шаурму, купленную в одном из киосков быстрого питания, расположенном на ярмарке «Невская».

При расследовании установлено, что киоск принадлежит индивидуальному предпринимателю, однако находится в субаренде у 41-летнего гражданина Сирии, находящегося в России на основании свидетельства о предоставлении временного убежища.

Причиной массового заболевания людей, как установили специалисты Роспотребнадзора, стал возбудитель сальмонеллеза. Возбудитель был выявлен у подозреваемого и оказался идентичен выделенному у 15 заболевших покупателей.

По версии следствия, заболевание граждан сальмонеллезом произошло ввиду несоблюдения продавцом требований санитарного законодательства.