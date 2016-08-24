Мурманск, 24 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Мурманскую область начала поступать вакцина против гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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«Уже поступило более 60 тысяч доз вакцины Гриппол для вакцинации взрослого населения, — сообщили в ведомстве. — Вакцина распределена среди медицинских организаций области. В сезоне 2016 — 2017 планируется привить более 200 тысяч человек. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, что вакцинация против сезонного гриппа — это главное средство профилактики».

По данным Роспотребнадзора, вакцина Гриппол не содержит в своём составе живой вирус, производится на предприятиях фармацевтической промышленности в соответствии с мировыми стандартами.

«Вакцинация — безопасная процедура, — подчеркнули в ведомстве. — Для иммунопрофилактики используются вакцины, прошедшие в установленном порядке исследования на эффективность и безопасность. Регулярная вакцинация — залог эффективной защиты от гриппа».

Тем временем, по данным Мурманскстата, жители региона стали чаще болеть простудой. Как сообщало ИА REGNUM, с гриппом в 2015 году столкнулись 132 мурманчанина, а в 2016 году — 1238.

Напомним, эпидемия гриппа в текущем году началась в Заполярье в конце января. Жертвой заболевания в Мурманской области стал один человек: женщина скончалась в больнице от вируса на шестой день болезни.