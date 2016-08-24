Москва, 24 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Федеральное агентство по туризму не поступало сведений о погибших и пострадавших российских туристах в Италии. Центральная часть страны не входит в разряд популярных мест отдыха туристов, сообщил в Ростуризме.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

Ведомство находится на связи с Посольством РФ в Италии, продолжает внимательно следить за ситуацией и проверять поступающую информацию.

Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Италии, соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, в случае стихийного бедствия обращаться по телефонам экстренной связи в Посольство РФ в Италии: (39) 06/4 941 680; (39) 06/4 941 681; (39) 06/4 941 683.

Телефоны для связи в России: МИД России (499) 244−16−06, ассоциация «Турпомощь» (499) 678−12−03 и Ростуризм (495) 607−32−17.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду (24 августа) в центральной Италии, погибли как минимум 12 человек. Согласно поступающим данным, от удара природы серьезно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке, там зафиксированы разрушения жилых домов.