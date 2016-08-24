Минск, 24 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. С Днем независимости Украины поздравил 24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко своего украинского коллегу Петра Порошенко, сообщает пресс-служба президента страны.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Пётр Порошенко в Киеве, 21 декабря 2014 года

«Многолетнее плодотворное сотрудничество Республики Беларусь и Украины неизменно характеризуют уважение, поддержка и взаимное стремление к укреплению добрых, дружественных отношений», — сказано в официальном поздравлении.

Лукашенко выразил уверенность, что высокий уровень двустороннего взаимодействия, а также конструктивный и открытый диалог получат дальнейшее развитие на благо белорусского и украинского народов. Он также пожелал Порошенко крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу братской Украины — мира и процветания, сказано в поздравлении.

Напомним, 16 июля 1990 года Верховный совет УССР, «выражая волю народа Украины», принял «Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 16 июля 1990 года — постановление «О Дне провозглашения независимости Украины». Затем, 24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял «Акт провозглашения независимости Украины», заявив о создании «самостоятельного украинского государства». Аналогичные документы принимались в других советских республиках незадолго до «Беловежских соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после государственного переворота на Украине в 2014 году Александр Лукашенко одним из первых признал новые киевские власти, отказав в легитимности президенту Виктору Януковичу.

Иная риторика наблюдалась у Лукашенко в выступлениях для белорусской аудитории. Так, 23 февраля 2014 года он заявил «силовикам»: «Для нас майдан не то что неприемлем — майдана в Белоруссии не будет. Это наша с вами, людей в погонах, священная обязанность и задача — сохранить мир и стабильность на нашей земле».