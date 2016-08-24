Волгоград, 24 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Олимпийцы от Волгоградской области, которые боролись за награды летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вернулись в родной город. Самолет со спортсменами приземлился в международном аэропорту Волгограда сегодня, 24 августа, поздно ночью.

stux Олимпиада в Бразилии

Родственники и фанаты устроили прибывшим теплый и радушный прием. В зале ожидания звучали казачьи песни, героев Олимпиады встретили цветами и караваем, передает «Волгоградское деловое телевидение».

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Второй «золотой рейс» из Рио задержала матрёшка-великанша

Среди прибывших — двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева с супругом Никитой Петиновым, обладатели бронзовых медалей ОИ-2016 по водному поло тренер Александр Гайдуков и защитник сборной Анна Гринева.

Участников Игр от имени губернатора поздравили и поблагодарили за успехи вице-губернатор Александр Блошкин и председатель облкомспорта, заслуженный тренер РФ по водному поло Александр Глинянов.

Как сообщало ИА REGNUM , сборная России по итогам Олимпиады заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Призерами Олимпиады стали 107 из 280 российских спортсменов.

Возвращаться из Бразилии олимпийцы начали еще накануне. Первый рейс из Рио-де-Жанейро, который должен быть доставить российских спортсменов в Москву, задержался на несколько часов. По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, это произошло из-за «бардака в аэропорту». Вовремя покинуть аэропорт не смог и второй борт. Его задержали более чем на четыре часа из-за огромного сувенира — матрешки, застрявшей в дверях аэропорта.