Ярославль, 24 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. ОАО «Ярославльводоканал», принадлежащий мэрии Ярославля, заключил дополнительное соглашение к договору об оказании юридических услуг на 30 млн рублей. Согласно этому соглашению, ООО «Гарантия» будет оказывать тот же объем услуг в течение 2 лет за 12 копеек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском УФАС.

ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к антимонопольщикам обратились две юридические компании, недовольные тем, что их заявки на конкурс, начальная цена которого составляла 30 млн рублей, были признаны недействительными. Конкурс объявили несостоявшимся, и 3 августа муниципальный Водоканал заключил договор с «единственным поставщиком» — ООО «Гарантия».

И цена контракта, и действия заказчика вызвали удивление у антимонопольщиков. Однако сам «Ярославльводоканал» представил в ведомство дополнительное соглашение к договору. Согласно ему, юридическая фирма пересмотрела стоимость своих услуг. Вместо 30 млн рублей абонентской платы за 2 года, цена снизилась до 12 копеек.

«Дополнительное соглашение подписано тем же числом — 3 августа, по крайней мере, такая дата стоит на этом соглашении. Акционерное общество пояснило, что юристы согласились работать за бонусы, которые также предусмотрены договором — от 4 до 10 процентов от сумм выигранных дел по предписаниям контрольно-ревизионных органов. В ходе конкурса одна из фирм предлагала цену в 24 копейки, поскольку эти бонусы сами по себе являются хорошим доходом. Но тогда, как поясняли в «Ярославльводоканале», они сочли это предложение «несерьезным», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

Изучение заключенного договора позволяет предположить, что на одних только «бонусах», так называемой «премии успеха» сторонние юристы могут заработать миллионы рублей. Причем речь идет не о возврате денег, которые должны «Водоканалу» потребители, а о претензиях государственных органов. Например, если налоговая служба предъявит претензии на 500 млн, а юристы «Гарантии» выиграют дело, они получат за это 20 млн рублей — обозначенные в договоре 4%. Интересно, что все затраты «Ярославльводоканала» включаются в тариф, по которому расплачиваются за воду потребители, в том числе жители города.

УФАС признал действия «Ярославльводоканала» при проведении конкурсных процедур не соответствующими закону. Однако, поскольку на момент жалобы договор был заключен, отменить его можно только через суд.

«Мы указали заявителям, что они могут обратиться в суд, требуя отменить заключенный договор на основании нашего решения. На данный момент информации об обращениях в суд у нас нет», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС.

Интересно, что, по данным базы ЕГРЮЛ, выигравшее конкурс ООО «Гарантия» было создано 24 апреля 2016 года, чуть более чем за месяц до объявления конкурса на оказание Водоканалом юруслуг (8 июня). Его единственным учредителем является некий гражданин Новиков. Человек с такой же фамилией, именем и отчеством и идентичным ИНН является учредителем ООО «Управляющая компания «Аллегро», зарегистрированного по адресу Ярославль, проспект Фрунзе, 38. По этому адресу находится известный мебельный центр «Аллегро», строительство которого в Ярославле связывают с известным политиком, депутатом Ярославской областной думы Ильей Осиповым.

Есть ли действительно какая-то связь между скандальным конкурсом, учредителем фирмы — «единственного поставщика» и известным ярославским предпринимателем и политиком, либо его коллегами в органах власти Ярославля и региона — однозначно утверждать невозможно. Но перечень таких «совпадений» не может не удивлять.

В самом «Ярославльводоканале» корреспонденту ИА REGNUM объяснили, что цена в 30 млн на юридические услуги была сформирована исходя из фактических затрат предприятия за последние годы. По словам генерального директора Сергея Лежнина, только за последний год предприятие заплатило сторонним юристам 17 млн рублей, причем договоры заключались вообще без конкурсных процедур, а качество и объем оказанных услуг вызвали у нового руководства сомнения (Лежнин был назначен на этот пост летом). Всего же за несколько лет Водоканал потратил на юристов 57 млн.

«Конкурсная комиссия не допустила для участия все фирмы, так как они нарушили одно из условий — цена за услуги должна быть фиксированной. По 223 закону мы должны были заключить договор с единственным поставщиком. И заключили его с тем, кто предложил минимальную цену — 12 копеек, которую отразили в дополнительном соглашении. Оно было заключено сразу же, в тот же день», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Сергей Лежнин.

По словам Сергея Лежнина, он не знаком с учредителем или руководством «Гарантии». Лежнин говорит, что никаких «просьб» оказать содействие этой фирме не было. Начальную сумму договора, выставленную на конкурс, руководитель городского предприятия считает «ошибкой» своих сотрудников, а скандал вокруг конкурса действиями фирмы, которая ранее оказывало юруслуги предприятию. Именно она и обратилась в УФАС с жалобой на проведение конкурса «Ярославльводоканалом».