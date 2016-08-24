Архангельск, 24 августа, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Евгений Тютюков подал документы на конкурс по отбору кандидатур на должность главы МО «Соловецкое». Для экс-депутата регионального парламента это будет второй попыткой возглавить администрацию Соловков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Задонский Соловки

Напомним, в 2012 году состоялись прямые выборы главы Соловков, на которых кандидат Тютюков был выдвинут «Единой Россией». Однако за него проголосовало меньше всего избирателей — 2,58%. Наибольшее число голосов набрала Елена Амброче (40,69%), которая и возглавила местную администрацию. Срок ее полномочий истекает в октябре 2016 года. Теперь главу определит конкурсная комиссия.

«Моё желание не иссякло, а только укрепилось, пока я работал в агентстве по развитию Соловецкого архипелага. Оставить свой след в истории самого значимого православного центра России — для меня большая честь и ответственность, — сообщил ИА «Регион 29» Евгений Тютюков.

Как сообщало ИА REGNUM, развернувшееся строительство на архипелаге вылилось в скандал международного уровня. Наиболее серьезной угрозой для памятника эксперты ЮНЕСКО назвали продолжающееся строительство зданий музейного комплекса и аэропорта. России в 2015 году рекомендовали немедленно прекратить их строительство, найти для объектов альтернативные варианты размещения и пересмотреть генплан развития архипелага. В нынешнем проекте КВН вновь настоятельно призвала РФ «прекратить строительство музейного комплекса, демонтировать уже построенные части и рассмотреть план более подходящего облика и расположения музея», а также остановить строительство аэропорта.

В результате выставленных претензий было решено изменить проект строительства здания музея, уменьшив его по высоте и площади. Министр культуры Владимир Мединский пообещал, что со стороны музея «его будет почти не видно».

Справка:

Депутат Архангельского областного Собрания депутатов пятого созыва; родился 26 мая 1981 г. в г. Северодвинске Архангельской области; в 2003 г. окончил юридический факультет Архангельского Государственного Технического Университета; с 2003 по 2005 год работал юрисконсультом в ГУФК СК «Беломорец» ФГУП «МП «Звездочка»; с 2005 по 2008 год — главный специалист отдела партийного строительства в аппарате Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; с 2008 по 2009 год — директором ОГУ «Молодежный Центр»; в настоящее время — заместитель председателя Комитета по молодежной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов (на постоянной основе); начальник регионального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России», член Президиума Регионального политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».