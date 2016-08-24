Воронеж, 24 августа, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Воронежской области на капремонта жилья в 2017 году смогут направить не более 2 млрд 47 млн рублей — то есть 80% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капремонт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального фонда капремонта.

AKuptsova Многоэтажный дом

Сумма затрат на 2017 год утверждена департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области. Как пояснили в фонде, ограничение затрат в 80% от прогнозируемой суммы поступлений содержится в Жилищном кодексе.

Как пояснили в региональном фонде капремонта, краткосрочный план реализации региональной программы капремонта жилья в 2016—2017 годах предусматривает ремонт 427 домов в 65 муниципальных образованиях Воронежской области, сумма затрат составляет 1,8 млрд рублей. При этом перечень многоквартирных домов, которые включаются в план капремонта, постоянно меняется.

Всего в рамках краткосрочного плана на 2016−2017 годы планируется капитально отремонтировать 545 объектов.

Проведены 43 конкурсные процедуры по 234 многоквартирным домам: 205 домов расположены в муниципальных районах Воронежской области, 29 — в Воронеже. По результатам открытых конкурсов заключены договоры подряда на сумму 885,2 млн рублей.

Подрядные организации приступили к работам в Аннинском, Бобровском, Бутурлиновском, Верхнехавском, Воробьевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Подгоренском, Петропавловском, Таловском, Терновском и Хохольском районах области.

В рамках реализации плана капитального ремонта на 2015−2016 годы, в который включены 250 объектов общей площадью 632,6 тыс. кв. м, выполнены 783 вида работ в 241 многоквартирном доме.

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Собираемость взносов на капремонт в Воронежской области по итогам семи месяцев 2016 года составила 83,7%. По районам собираемость колеблется от 94,6% в Репьевском районе до 67,4% в Новоусманском. В Воронеже на капремонт собрали чуть больше, чем в среднем по области, — 83,9%. Несмотря на то, что Воронежская область постоянно входит в число лидеров по собираемости взносов, можно говорить о существенном снижении активности граждан: за первые три месяца 2016 года собираемость взносов в регионе фиксировалась на уровне более чем 88%.

Добавим, что за полтора с небольшим года работы регионального Фонда капремонта произошло сразу несколько скандалов. В первые месяцы работы фонда жители Воронежа регулярно жаловались на некорректные начисления. В мае после очередного скандала в ситуацию был вынужден вмешаться губернатор — в итоге Андрея Слесарева, возглавлявшего тогда фонд, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В декабре СКР возбудил уголовное дело в отношении замдиректора фонда, а в июле этого года — еще одно дело. В первом случае речь идет о помощи конкретной фирме в обеспечение победы в аукционе.