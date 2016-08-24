Аматриче, Италия, 24 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум.



Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Папа Римский Франциск, пораженный сотрясшим Италию землетрясением, отменил 24 августа свою речь, вместо этого проведя молитву за тех, кто погиб и пострадал в результате подземных толчков, сообщает Reuters.

«Слышать от мэра Аматриче, что города больше не существует, а также слышать, что жертвы есть, вызывает во мне глубокую скорбь», — заявил глава Римской Католической церкви перед десятками тысяч человек, собравшихся на Площади Святого Петра для того, чтобы послушать его проповедь.

Франциск также призвал собравшихся помолиться вместе с ним за тех, кто погиб в результате землетрясения.

Аматриче — один из небольших горных городов Италии, пострадавших от землетрясения. По некоторым данным, там в результате подземных толчков погибло по меньшей мере 35 человек, многие десятки числятся пропавшими без вести.

Напомним, подземные толчки сотрясли центр Италии в ночь на 24 августа. Сообщается о разрушениях по всей стране.