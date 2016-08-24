Рим, 24 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Число жертв после мощного землетрясения в центральной части Италии возросло до 24, еще несколько десятков человек пропали без вести. Об этом сообщает агентство Sputnik.

zeml.info Землетрясение

«Минимум 24 человека погибли в Италии в результате землетрясения, произошедшего в центральной части страны в ночь на среду (24 августа)», — говорится в сообщении.

Наибольшим образом от землетрясения пострадала провинция Лацио, в частности, города Аккумоли, Аматриче и Аркуата-дель-Тронто.

По последним данным, в городе Аккумоли в результате удара природы погибли 6 человек, в Аматриче — 5 человек, в Аркуата-дель-Тронто — 2 человека.

При этом сейсмологи предупреждают об опасности повторения новых мощных подземных толчков.

«Нельзя исключать, что подземные толчки, сопоставимые по силе с первым, могут повториться», — заявил сейсмолог из Национального института геофизики и вулканологии Италии Андреа Тертуллиани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 августа в Италии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в большом числе регионов страны.

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