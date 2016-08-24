Оренбург, 24 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Депутатский корпус законодательного собрания Оренбургской области во втором чтении принял закон о статусе депутата. За прогулы и отсутствие работы с избирателями народных избранников будут лишать мандата, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Андрей Рейзлер (ЛДПР).

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Стоит отметить, что проект внесен на рассмотрение депутатами Андреем Рейзлером и Сергеем Химичем (ЛДПР). В пояснительной записке утоняется, что закон «О статусе депутата Оренбургской области», определяя содержание правового статуса, конкретизирует отдельные обязанности депутата. До этого закон не предусматривал ответственности за неисполнение или же ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на депутата. Таким образом, депутаты обладали так называемым свободным мандатом. В то же время природа свободного мандата не отвечает запросам современного общества и пагубно влияет на качество представительной власти.

Для решения этих проблем и предложено изменить правовую природу мандата депутата Заксобрания и придать ему императивный характер.

«Если у депутата есть круг обязанностей, то он должен нести за них ответственность», — считает Андрей Рейзлер.

По его словам, ответственность касается двух положений: посещения заседаний парламента, комитетов, фракций и работы с избирателями. Нарушения в течение четырех месяцев повлекут за собой отзыв мандата.

Одновременно Рейзлер признался, что процедура лишения статуса длинная и сложная. В частности, фракция или комитет должны обратиться в мандатную комиссию и указать на нарушения, в свою очередь комиссия должна отреагировать и вызвать «на ковер» проштрафившегося депутата. Если он не представит документы, указывающие на важную причину неисполнения обязанностей, то вопрос выносится на обсуждение депутатским корпусом.

«Это беспрецедентный случай, раньше такого не было, чтобы депутаты могли дать оценку работе коллеги», — отметил председатель комитета по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов государственной власти Александр Куниловский («Единая Россия»).

Добавим, что новшества коснуться парламентариев нового созыва, которых изберут 18 сентября 2016 года. Напомним, что в этот день населению региона предстоит избрать депутатов по 23 округам и 24 депутатов — по партспискам.