Махачкала, 24 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Отказ республиканского избиркома Дагестана в регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РФ члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, журналисту Максиму Шевченко признан законным.

kremlin.ru Максим Шевченко

Такой вывод сделала рабочая группа ЦИК, рассмотрев жалобу Шевченко на действия дагестанского избиркома. Журналисту было отказано в регистрации, так как даты в подписных листах были проставлены не самими избирателями, а другими людьми, отметил член ЦИК Сиябшах Шапиев. Окончательное решение по жалобе Шевченко на постановление избирательной комиссии Республики Дагестан от 12 августа 2016 года будет принято на заседании 24 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦИК.

«Они выполнили свою работу честно и добросовестно. Но в дальнейшем хотелось бы, чтобы подобные экспертизы проводились не в ведомственных учреждениях, как в МВД, а в независимых», — приводит слова Шевченко о работе избиркома «Черновик».

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Как сообщало ИА REGNUM, избирком Дагестана отказал в регистрации в качестве кандидата в Госдуму по Южному одномандатному округу журналисту, члену СПЧ при президенте РФ Максиму Шевченко. Причиной отказа стал факт предоставления подписных листов, на которых дата была проставлена одной рукой.

Как отметил сам Шевченко, сомнения в подлинности самих подписей нет, поэтому, по его мнению, дата, проставленная одной рукой — не является основанием для отказа в регистрации.