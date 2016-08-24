Москва, 24 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В переходах и вестибюлях 62 станций метрополитена Москвы установили энергосберегающие лампы. Как сообщается на официальном сайте мэрии города, новые светильники прослужат в семь раз дольше обычных, что позволит сэкономить расходы на электричество в метро примерно на 50%. Согласно планам властей, всего в столичной подземке будет установлено около 10 тысяч светодиодных и люминесцентных ламп.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонт в метро

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» отметили, что новые энергосберегающие лампы светят в пять раз ярче, чем обычные лампы накаливания. «Немерцающий световой поток позволит подчеркнуть красоту и архитектурную уникальность каждой станции», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, в вестибюлях и переходах подземки заменили лестничные сходы, покрытие на полу и стенах, а также обновили электропроводку и двери. «Основные строительно-монтажные работы уже закончены на 62 станциях метро», — отметили в ведомстве.

Напомним, до конца 2017 года на 86 станциях метро Москвы планируют заменить более 1300 старых турникетов на новые из нержавеющей стали. В первую очередь работы проведут на станциях «Черкизовская», «Спортивная», «Ленинский проспект» и «Кутузовская». Также, в турникетах будет работать бесконтактная оплата проезда с помощью банковской карты.

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