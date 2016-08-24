Гондурас, 24 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Очередное заседание Кабинета министров Чувашии началось с обсуждения ситуации на концерне «Тракторные заводы» (КТЗ), которую в правительстве считают «самой тяжёлой темой» для всей республики. Ситуация будет урегулирована правительством России, активы концерна могут быть переданы в собственность РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

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Открывая заседание правительства, руководитель региона акцентировал внимание на проблемах тракторного концерна, где «практически ситуация на сегодняшний день очень сложная». «Последняя информация, которая есть у нас, она официальная: Аркадий Владимирович Дворкович, вице-премьер, докладывал Дмитрию Анатольевичу Медведеву, есть поручение президента России», — сказал Михаил Игнатьев.

«Я просто процитирую поручение председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя наблюдательного совета ВЭБ. «Внешэкономбанку»: обеспечьте рассмотрение на ближайшем заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка» в сентябре 2016 года вопроса о предоставлении концерну «Тракторные заводы» стабилизационного кредита, а также представьте согласованный с заинтересованными сторонами план дальнейшей пошаговой реализации варианта передачи активов концерна в собственность Российской Федерации на указанных условиях со сроками окончания реализации мероприятий плана в 2016 году», — сказал глава Чувашии.

Михаил Игнатьев выразил надежду на то, что «сложный механизм, который накопился, на сегодняшний день на уровне Российской Федерации будет урегулирован». И напомнил, что уволенным работникам КТЗ готовы предложить «разные варианты трудоустройства».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущем заседании Кабинета министров Чувашии вице-премьер Владимир Аврелькин сообщил, что в настоящее время число занятых на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии составляет 8,6 тыс. человек. «Начинали мы 1 января с показателя в 9,8 тыс. человек. То есть сокращение произошло существенное», — констатировал вице-премьер. По его словам, «сегодня на работе осуществляют свою деятельность порядка более 3 тыс. человек, остальные находятся в простое».

Комментируя в целом ситуацию по КТЗ, вице-премьер признался, что «это самая больная, самая тяжёлая тема для всей республики». И вторил прокурору Чувашии Сергею Легостаеву, который заявлял, что только от упоминания тракторного завода его «бросает в дрожь».

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Напомним, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года общая сумма убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным аппарата ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей.

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