Активы тракторного концерна могут передать в собственность РФ
Гондурас, 24 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Очередное заседание Кабинета министров Чувашии началось с обсуждения ситуации на концерне «Тракторные заводы» (КТЗ), которую в правительстве считают «самой тяжёлой темой» для всей республики. Ситуация будет урегулирована правительством России, активы концерна могут быть переданы в собственность РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 24 августа, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Открывая заседание правительства, руководитель региона акцентировал внимание на проблемах тракторного концерна, где «практически ситуация на сегодняшний день очень сложная». «Последняя информация, которая есть у нас, она официальная: Аркадий Владимирович Дворкович, вице-премьер, докладывал Дмитрию Анатольевичу Медведеву, есть поручение президента России», — сказал Михаил Игнатьев.
«Я просто процитирую поручение председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя наблюдательного совета ВЭБ. «Внешэкономбанку»: обеспечьте рассмотрение на ближайшем заседании наблюдательного совета «Внешэкономбанка» в сентябре 2016 года вопроса о предоставлении концерну «Тракторные заводы» стабилизационного кредита, а также представьте согласованный с заинтересованными сторонами план дальнейшей пошаговой реализации варианта передачи активов концерна в собственность Российской Федерации на указанных условиях со сроками окончания реализации мероприятий плана в 2016 году», — сказал глава Чувашии.
Михаил Игнатьев выразил надежду на то, что «сложный механизм, который накопился, на сегодняшний день на уровне Российской Федерации будет урегулирован». И напомнил, что уволенным работникам КТЗ готовы предложить «разные варианты трудоустройства».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущем заседании Кабинета министров Чувашии вице-премьер Владимир Аврелькин сообщил, что в настоящее время число занятых на концерне «Тракторные заводы» в Чувашии составляет 8,6 тыс. человек. «Начинали мы 1 января с показателя в 9,8 тыс. человек. То есть сокращение произошло существенное», — констатировал вице-премьер. По его словам, «сегодня на работе осуществляют свою деятельность порядка более 3 тыс. человек, остальные находятся в простое».
Комментируя в целом ситуацию по КТЗ, вице-премьер признался, что «это самая больная, самая тяжёлая тема для всей республики». И вторил прокурору Чувашии Сергею Легостаеву, который заявлял, что только от упоминания тракторного завода его «бросает в дрожь».
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Напомним, сумма полученного КТЗ убытка в 2015 году превысила 7,3 млрд рублей, объём кредиторской задолженности — около 83 млрд рублей. По итогам I квартала 2016 года общая сумма убытка по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 200 млн рублей и превысила 2,3 млрд рублей. По данным аппарата ГФИ по Чувашии, на 1 июня общая сумма задолженности предприятий концерна составляла 3,83 млрд рублей, в том числе по выплате заработной платы — 269 млн рублей.
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