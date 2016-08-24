Берлин, 24 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Узбекистанские дети с тяжелыми врожденными пороками и посттравматическими заболеваниями прооперированы в Германии, сообщил ИА REGNUM представитель Минздрава республики.

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В частности, лечение прошли дети, которые страдают врожденными челюстно-лицевыми дефектами («заячья губа», «волчья пасть»), с заболеваниями нижней конечности ног (косолапость), диагнозом «кривошея», также пластические операции сделаны детям с послеожоговыми осложнениями.

Операции прошли в рамках совместной благотворительной акции международного благотворительного фонда «Соглом авлод учун» (За здоровое поколение) и международной благотворительной организации Friedensdorf International.

Как отметили в Минздраве, с 2002 года в Германии прошли лечение более 320 узбекских детей в возрасте до 15 лет.

Международный неправительственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун» создан указом президента Узбекистана Ислама Каримова от 23 апреля 1993 года.

Деятельность фонда направлена на обеспечение здоровья подрастающего поколения, по охране материнства и детства, создание благоприятных условий для физического, интеллектуального и нравственного развития детей.